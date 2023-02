Valimisprogrammides lubatakse tegeleda vaimse tervisega, kuid arstiabi kättesaadavus ei parane

«Arstiabi kättesaadavusele keskendunud lubadused jäid valmisprogrammides nõrgaks, mis tõstatab küsimuse, kui palju nende teostatavuse peale mõeldud on. Ootuspärane oleks, et programmides kirjeldataks toimivaid lahendusi ning kiireid samme õiges suunas liikumiseks,» selgitas Peaasi.ee juhatuse liige, lastepsühhiaater Ere Vasli. «Piisav spetsialistide koolitustellimus peaks olema elementaarne, kuid lubadustes ollakse paraku ajast vähemalt kümme aastat maha jäänud. Eksperdid on rõhutanud juba aastaid ning seda on välja toonud ka Riigikontroll, et vajaliku spetsialistide järelkasvu tagamisega oleme juba hiljaks jäänud,» lisas Vasli.