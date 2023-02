Eesti inimeste elusid kustutavad ohtlikud ained, stressi püütakse leevendada kanepiga

«Hetkel Eesti narkoturul kättesaadavatest ainetest kujutavad vaieldamatult kõige suuremat ohtu nitaseenide ainerühma kuuluvad sünteetilised opioidid —isotonitaseen, protonitaseen, metonitaseen. Neid ülikangeid aineid on ääretult lihtne üledoseerida. 2022. aastal on paljud narkootikumide üledooside surmad seotud just nende ainetega,» märgib Abel-Ollo.

«Kuid see ei tähenda, et Eesti ühiskonnas laialt levinud teised narkootikumid oleksid vähem ohtlikud,» lisab ta. 2022. aasta paistab ta sõnul näiteks silma ka suurenenud kokaiinisurmade poolest. Teadaolevatest 79-st üledoosisurmast 2022. aastal oli 12 seotud kokaiiniga. «Üldine teadmine peab olema, et igasugune narkootikum on ohtlik. Tegemist on illegaalse ainega, mille koostist, puhtust ega kangusastet tarvitaja ei tea,» sõnab Abel-Ollo.