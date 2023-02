Tuntud Hollywoodi näitlejal diagnoositi dementsus

Mullu märtsis teatas Willise perekond, et näitlejal diagnoositi afaasia, mis mõjutab suuresti inimese suhtlemisvõimet. Kuigi afaasia tekib tavaliselt pärast insulti või peavigastusi, võib see alata järk-järgult ka degeneratiivse ajuhaiguse tõttu.

Nüüd on selgunud täpsem diagnoos - frontotemporaalne dementsus (FTD). «Kahjuks on suhtlemisega seotud väljakutsed vaid üks sümptom Bruce'i haigusest. Kuigi see on valus, on selge diagnoos ikkagi kergendus,» ütles Willise naine Emma Heming Willis.