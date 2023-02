Levinud harjumus soodustab ajukahjustuste ja Alzheimeri teket

Alzheimer on kõige levinum dementsuse vorm, mis moodustab 60–80 protsenti dementsusjuhtudest. Kuigi senised uuringud näitavad, et alkoholitarbimise häire on Alzheimeri tõve riskitegur, on napsitamise mõju Alzheimeri tõve arengule jätkuvalt uurijate luubi all.

Täiendav analüüs näitas, et krooniline kokkupuude alkoholiga mõjus halvasti aju ainevahetusele – see on veel üks viis kiirendada Alzheimeri tõve arengut. Macauley on varem näidanud, et kõrgenenud veresuhkur suurendab amüloid-beeta ja sellest tekkivate ohtlike amüloidnaastude hulka. Käesolevas uuringus leidsid teadlased, et isegi mõõdukas alkoholitarbimine põhjustas veresuhkru tõusu ja insuliiniresistentsust, mis suurendab mitte ainult Alzheimeri, vaid ka teiste haiguste riski, nagu 2. tüüpi diabeet ja südame-veresoonkonna haigused.