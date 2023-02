OTSEÜLEKANNE ⟩ Mida teha tervisekassa tulevase puudujäägiga?

Arenguseire Keskuse 2020. aastal avaldatud raportis «Eesti tervishoiu tulevik. Stsenaariumid aastani 2035» leiti, et aastaks 2035 on tervisekassa eelarve 900 miljoni euroga defitsiidis. Kaks viimast suuremat rahastusmuudatust leidsid aset 2017. ja 2020. aastal – hakati sotsiaalmaksu maksma ka mittetöötavate pensionäride eest ja otsustati tähtajaline lisarahastus koroonakriisiga toimetulekuks. Juba 2025. aastal jõuab aga eelarve defitsiiti, sest kaob tähtajaline lisarahastus.

Tervishoiu rahapuudusest on räägitud vähemalt 20 aastat, aga probleem pole leidnud süsteemset lahendust. Millised on võimalikud lahendused, mis muudavad tervishoiu rahastuse jätkusuutlikuks? Kuidas toime tulla kahe teraga mõõgaga – defitsiidi kasvuga olukorras, kus on vaja vähendada inimeste omaosalust ja lühendada järjekordi?