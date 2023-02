Mis aitaks lühendada juba aastate pikkuseks kujunevaid hambaravi järjekordi?

Eestis läbi viidud suutervise uuringud näitavad, et nii lastest kui täiskasvanutest ligi pooltel on hammastega probleeme ning hammaste eest ei hoolitseta piisavalt. «Arstidena näeme, et hambakliinikusse jõudmise põhjused peituvad tihti kehvas suuhügieenis. Samuti selles, et hambaarsti ei külastata ennetavalt, vaid ainult siis, kui on juba probleem,» nentis dr Eve Voog. Tema sõnul jõuavad paljud hambaarsti juurde liiga hilja. See aga tekitab vajaduse pikema ja keerulisema ravi järele, mis patsiendi jaoks on ka oluliselt kurnavam ja kallim. «Ka lastega jõutakse hambaarsti vastuvõtule sageli alles siis, kui ravi vajadus on ilmselge, kuigi haigekassa poolt on kuni 19-aastastele lastele hammaste kontroll ja ravi tasuta,» ütles Voog.

Hammaste regulaarne kontroll on suutervise eest hoolitsemisel esmatähtsal kohal ning sellega peaks alustama juba lapseeas. «Regulaarne hambaarsti külastamine vähemalt kord aastas aitab ühelt poolt ära hoida suuremate põletike teket, kuid teiselt poolt aitab see õigeaegselt avastada ka ortodontilise sekkumise vajadust,» selgitas Voog. Ta lisas, et lapseeas välja ravitud hambumushäired vähendavad oluliselt ortodontilise ravi vajadust täiskasvanueas. Tema sõnul on praeguste ravijärjekordade taga osalt just see, et õigel ajal on õige ravi saamata jäänud.

Õigeaegne ravi aitab ära hoida hilisemaid probleeme