Pane tähele! Endometrioos mõjutab üht naist kümnest

Endometrioos on enamasti fertiilses eas naistel esinev krooniline immunoloogiline ja hormonaalne haigus, mille puhul emaka limaskesta (endomeetriumi) sarnane kude kasvab ja toimib väljaspool emakat. Sagedamini paiknevad need kolded munasarjades, emakas, emaka sidemetes, munajuhades, väikevaagna kõhukelme sisepinnal, kuseteedes, sooltes, operatsiooniarmides, emakakaelas, tupes jne.

Sageli jääb endometrioos avastamata, kuna paljud naised eeldavad, et endometrioosiga seotud sümptomid on otseselt seotud nende menstruatsioonitsükliga. Uuringud on näidanud, et patsientidel võib endometrioosi diagnoosimiseks kuluda keskmiselt seitse aastat.