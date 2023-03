Levimas on uus üllatav kopsukahjustuse põhjus

Kannabinoidide, näiteks CBD, aurustamise mõju ei ole olnud varem teada ja sestap võtsid Roswell Park vähiravikeskuse teadlaste selle luubi alla, vahendab Medical Xpress.

Dr Yasmin Thanavala juhtimisel viidi läbi uuring, milles võrreldi aurustunud kannabidooli (CBD) ja nikotiini sissehingamise mõju kopsudele. Tulemusi jagatakse ajakirjas Thorax avaldatud teadustöös.

Aurustumine hõlmab seadme kasutamist, mis soojendab nikotiini või muid aineid (näitekst CBD) sisaldavat vedelikku, et tekitada sissehingatav aerosool. Selle uuringu jaoks võrdles meeskond kahte kaubanduslikku veipimistoodet: toode, mis sisaldab 50 mg/ml CBD-d, mis on lahustatud triglütseriidide lahuses, milleks kookos- või palmiõlist saadud rasvad; ja nikotiinitoode, mis sisaldab viis protsenti nikotiini, mis on lahustatud propüleenglükooli, sünteetilise toidulisandi ja taimse glütseriini lahuses.

Eelkliiniline uuring hõlmas nii eluskatseid kui ka rakukultuuride uuringuid — nende käigus kohaldati kahe nädala jooksul kokkupuudet filtreeritud õhu, nikotiini aerosoolide või CBD aerosoolidega. «Usume, et see on esimene aruanne selle kohta, mis juhtub erinevate immuunrakkude tüüpidega ning kopsudes mõõdetud kahjustuste ja põletikumarkeritega pärast sissehingamist,» ütleb dr Thanavala.

Kopsude koekahjustuste piirkondade arv ja raskusaste oli pärast CBD aerosoolidega kokkupuudet suurem kui nikotiiniaerosoolide puhul.

Müeloperoksidaasi aktiivsus oli oluliselt suurem pärast kokkupuudet CBD aerosooliga kui nikotiiniaerosooliga. See on ensüüm, mis soodustab põletikku ja kopsurakkude kahjustusi.

CBD aerosoolide sissehingamine põhjustas suuremaid põletikulisi muutusi ja suuremat oksüdatiivset stressi kopsudes.

Kokkupuude CBD aerosoolidega tappis kiiresti neutrofiile, mis kaitsevad kopsudes bakterite, viiruste ja seente eest. Seda tegi ka nikotiiniaur, aga vähemal määral.

Thanavala sõnul rõhutab töö, et on oluline piirata igasuguste suitsetamisvormide levikut.