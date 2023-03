Mis juhtub kehaga, kui jätta rauavaegusaneemia ravimata?

Rauapuudus on aneemia üks sagedasemaid põhjustajaid, eriti rasedate naiste või alatoitumuses inimeste seas, kirjutab Health24. Kergemat rauavaegusaneemiat saab aga toitumise muutmise ja toidulisanditega edukalt ravida. Aneemia saab arst kindlaks teha veretesti abil, ent ometi jääb see sageli diagnoosimata ja ravimata. Mis sel juhul siis kehaga juhtub?

Süda satub surve alla. Aneemiat põdeva inimese keha ei suuda toota piisavalt punaseid vereliblesid, et kanda hapnikku elutähtsatesse organitesse. Selle tulemusel peab süda tegema topelttööd, et varustada verd pumbates keha piisava hapnikuga. Hapnikuvaegus paneb südamele suurema koormuse, tekkida võivad südame rütmihäired.

Elukvaliteet kannatab. Aneemia levinuim sümptom on äärmuslik väsimus ning see pole sama, mida me kõik aeg-ajalt tunneme, vaid mõjutab kogu terviseseisundit. Kroonilise väsimusega võivad kaasneda muutused immuunsüsteemi toimimises, unehäired, peavalud ja vererõhk võib langeda. Neil põhjustel alaneb ka meeleolu, produktiivsus ja isegi kognitiivsed võimed. Kui inimene ei suuda keskenduda, võib ta õnnetustesse sattuda. Pidev väsimus hakkab lõpuks mõjutama ka vaimset tervist.