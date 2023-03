Purjus hiired kainestati ainega, millest võib olla kasu ka inimestel

«Oleme avastanud, et maks ei osale mitte ainult alkoholi metaboliseerimises, vaid saadab ajju ka hormonaalse signaali, et kaitsta end mürgistuse kahjulike mõjude eest, sealhulgas nii teadvuse- kui ka koordinatsioonikaotuse eest,» ütleb ajakirjas Medical Xpress uuringu vanemautor Steven Kliewer Texase ülikooli Southwesterni meditsiinikeskusest.

«Oleme lisaks näidanud, et suurendades süstimise teel FGF21 kontsentratsiooni, saame järsult kiirendada joobeseisundist taastumist. FGF21 võimaldab seda, aktiveerides väga spetsiifilise ajuosa, mis kontrollib erksust,» ütleb Kliewer.

Lihtsuhkrute loomulikul kääritamisel puuviljades ja nektarites toodetud etanooli tarbimine võib põhjustada joobeseisundit, pärssides liikuvust ja otsustusvõimet. Fruktoosi ja muid lihtsuhkruid tarbivatel loomadel on etanooli lagundamiseks välja kujunenud maksaensüümid.

FGF21 on hormoon, mille tootmist soodustavad maksas mitmesugused ainevahetuslikud stressorid, sealhulgas nälg, valgupuudus, lihtsuhkrud ja etanool. Inimestel on etanool siiani kõige võimsam FGF21 vallandaja. Varasemad uuringud näitasid, et FGF21 pärsib etanooli eelistamist, kutsub vedelikuvaeguse vältimiseks esile vee joomist ja kaitseb alkoholist põhjustatud maksakahjustuse eest.