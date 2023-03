Hommikusöögi vahelejätmisel võib olla see ohtlik mõju

Siinai mäe Icahni meditsiinikooli uue uuringu kohaselt võib paastumine pärssida nakkuste vastu võitlemist ja suurendada südamehaiguste riski. Hiiremudelitele keskendunud uurimus on üks esimesi, mis näitas, et toidukordade vahelejätmine kutsub ajus esile reaktsiooni, mis mõjutab negatiivselt immuunrakke.

«Kasvab teadlikkus sellest, et paastumine on tervislik, ja paastumise kasulikkuse kohta on tõepoolest palju tõendeid. Meie uuring annab hoiatuse, kuna viitab sellele, et paastumine võib olla ka seotud terviseriskiga,» ütleb uuringu autor dr Filip Swirski, Icahni südame-veresoonkonna uurimisinstituudi direktor Medical Xpressis. «See uuring käsitleb paastumisega seotud põhilist bioloogiat. Uuring näitab, et närvi- ja immuunsüsteemi vahel on «vestlus».»