Kitsehüpped minevikku? Eesti laste liikumisaktiivsust tuleb parandama uus õppeaine

Pihu: Tegelikult on see vastupidi. Me teame, et tänased lapsed ja noored liiguvad liiga vähe ja seda ka tervise mõttes. Uue ainekava muutuse üks eesmärk on, et laps saaks koolist kaasa liikumisalase kvaliteetse hariduse: kuidas liikuda, kuidas teadlikult ja tervislikult liikuda. See saab toimuda ainult motivatsiooni toetava õppimise kaudu. Oluline, et õpilane saaks tunde, et liikumine on tema jaoks oluline, vajalik ja ta saab selleks vajalikud oskused. Selle tulemusena liikumisaktiivsus kasvab. Kui ligi pooled lapsed ja noored on seotud treeningutega, siis see tähendab, et väga suure hulga õpilaste jaoks on koolis toimuv tund, ainuke koht, kus ta saab erinevaid liikumiskogemusi ja õpetust. See, mis koolis toimub kvaliteetse liikumishariduse mõttes, on ääretult oluline.