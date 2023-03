Trombiohtu jalgades suurendab üllatav tegur

«Meie uuring näitab, et öösel seitse kuni kaheksa tundi magamine on hea harjumus perifeersete arterite haiguse riski vähendamiseks,» ütles Medical Xpressis uuringu autor dr Shuai Yuan Stockholmi Karolinska instituudist.

Rohkem kui 200 miljonil inimesel kogu maailmas on perifeersete arterite haigus, mille korral jalgade arterid on ummistunud, piirates verevoolu ja suurendades insuldi ja südameinfartki riski.

«Ebapiisavat öist und ja päevaseid uinakuid on varem seostatud suurenenud riskiga haigestuda koronaararterite haigusesse, mis on sarnaselt perifeersete arterite haigusele põhjustatud ummistunud arteritest. Lisaks on unehäired perifeersete arterite haiguse kaebuste hulgas kõige olulisemad. Andmed uneharjumuste mõju kohta haigusele ja vastupidi on piiratud ning meie uuringu eesmärk oli see tühimik täita,» ütles dr Yuan.

Uuringus osales üle 650 000 osaleja ja see viidi läbi kahes osas. Esiteks analüüsisid teadlased une kestuse ja päevase uinaku seoseid perifeersete arterite haiguse riskiga. Teises osas kasutasid uurijad geneetilisi andmeid, et viia läbi randomiseeritud kontrollitud uuringuid, mida nimetatakse Mendeli randomiseerimiseks, et uurida põhjuslikku seost.