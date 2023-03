Pange immunoteraapia ravimid gaasipedaali talluma!

Autoga sõites saab juht jalaga gaasi- või piduripedaalile vajutades mõjutada auto kiirust. Sama protsess toimub ka meie sees immuunvastuse käivitamisel. Nagu autojuhil, nii on ka vähiravis kasutatavatel antikehadel «jalg» – omamoodi molekulaarne jäse, mis «vajutab» gaasi- ja piduripedaali. Need pedaalid on immuunrakkude välismembraani retseptorid. Kui antikeha jalg seostub ühega neist pedaalidest, võib see immuunvastust kas kiirendada või aeglustada. Antikehi kasutatakse uue põlvkonna vähiravis, mida nimetatakse immunoteraapiaks ja mis kasutab ära immuunsüsteemi loomulikke võimeid võidelda pahaloomuliste kasvajatega. Kuid mõju kiirus on ülioluline.