Pidev väsimustunne võib olla märk selle aine puudusest

Apteeker selgitab, et hemoglobiini tase veres on madalam, kui inimese dieet on liiga üksluine või naiste puhul lapseootuse ajal, ning siis võiks tarvitada rauda lisaks toidulisandina. Kui varem oli raualisandite valik väga väike, siis nüüd on tänu teaduse ja toidutehnoloogia arengule apteekidesse jõudnud väga suur valik rauapreparaate, mille seast on võimalik ka kõige nõudlikumal patsiendil endale sobilik leida,» soovitab Baar.

Raua puudujääk avaldub väsimustundena

Apteekeri sõnul on esimesteks rauapuuduse sümptomiteks enamasti liigne väsimus ja haigutamine. «Väsimustunne tekib, sest keha ei saa piisavalt hapnikku ning häiritud on toitainete energiaks konverteerimine. Haigutamine tekib, sest rauda on vaja hapniku transpordiks ja kui hapnikku on kehas vähe, siis üritab keha seda haigutades juurde saada. Ka võib keha värvus muutuda kahvatumaks või sinakaks, kuid see viitab tugevale raua- ja hapnikupuudusele,» loetleb Baar. Ta lisab, et rauapuudusele võivad viidata ka külmad käed ja jalad, haprad küüned ja juuksed ning depressioon.

Apteeker rõhutab, et ilma vereproovi tegemata võib rauapuudus sarnaneda mitme teise haigusega ja seetõttu on seda raske ilma vereanalüüsita diagnoosida.

Raud ja kaltsium ei käi käsikäes

Rauapreparaate tarvitades on Baari sõnul kõige tähtsam, et neid ei tarvitataks koos kaltsiumi sisaldavate toodetega, tähelepanelik tuleks olla nii piimatoodete, kui ka mõnede ravimite ja toidulisandite koos tarbimisel. «Sel põhjusel oleks hea rauapreparaate tarvitada toidukordade vahel. Ideaalis võiks rauapreparaati tarvitada poolteist kuni kaks tundi enne järgmist toidukorda.»