Esmakordselt nakatas taimeseen inimest

Haruldane seenhaigus lilla ebanahkis Chondrostereum purpureum põhjustab näiteks puude (õuna-, pirni-, kirsi-, ploomi-, virsiku ja aprikoosipuud; paplid, pajud, kased) ja rooside kahjustusi ning põhjustavad sageli ka taime hukkumise. Roosilehtedele ilmub hallikas kate, puutüvele aga lillakas seenekeha. Esmakordselt on avastatud, et see seen nakatas 61-aastase India mehe, tehes temast seene teadaoleva esimese inimohvri. Seekord jäi ohver õnneks ellu.