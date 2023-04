Peaasi.ee tutvustab uudset vaimset tervist toetavat improkomöödiat

«On leitud, et impro aitab vähendada stressi, sotsiaalset ärevust ning aitab parandada suhtlemisoskuseid argielus. Positiivne mõju vaimsele tervisele tuleneb improtehnikast ja põhimõtetest, mis suunavad tegema koostööd, eksimist aktsepteerima ja sellesse positiivselt suhtuma,» selgitas Peaasi.ee projektijuht Sandra Liiv. «Improteater nõuab meilt, et oleksime hetkes, mitte mineviku või tuleviku mõtetes. See aitab õppida olema kohal siin ja praegu ning aitab parandada keskendumisvõimet.»