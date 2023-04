Avastati paljulubav relv Alzheimeri vastu

California ülikooli Davise meditsiinikooli teadlaste juhitud uus hiireuuring on tuvastanud keeruka molekulaarse protsessi, mis hõlmab geeniekspressiooni ehk geenide avaldumist neuronites — see näib mängivat mälu tekkimise protsessis kriitilist rolli. Uuring avaldati ajakirjas Science Signaling.

«See on põnev mehhanism. See näitab, et ensüüm, nagu fosfodiesteraas, on mälu konsolideerimiseks vajaliku geeniekspressiooni kontrollimisel võtmetähtsusega,» ütles Yang K. Xiang, farmakoloogia osakonna professor ja artikli vanemautor ametlikus teates.