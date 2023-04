Kuidas võtta D-vitamiini, et sellest kasu oleks?

D-vitamiini vajadus on suurenenud ka raseduse ja imetamise ajal. Normis D-vitamiini tase raseduse ajal on vajalik lapse normaalseks luude ja hammaste arenguks. D-vitamiini normis tase aitab ennetada raseduse ja imetamise ajal ema hammaste lagunemist.

Suurenenud D-vitamiini vajadus on veel regulaarselt tugeva koormusega sportivatel inimestel, et organism pingega paremini toime tuleks.

D-vitamiini taset peaks erilise tähelepanuga jälgima ka kasvueas lastel, kuna alus luustiku arengule pannakse just selles eas.

Millised on D-vitamiini üledoosi sümptomid?

Kuigi Eestis elavaid inimesi kimbutab pigem D-vitamiini puudus, siis üksikutel juhtudel võib ette tulla ka olukord, kui on D-vitamiini liiga palju. Tasub teada, et D-vitamiini üleannus tekib alles siis, kui tase veres ületab 250 nmol/l. D-vitamiini mürgistuseks loetakse, kui tase veres on kõrgem kui 375 nmol/l.