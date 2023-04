Implanteeritav seade vähendab pankrease kasvajaid

Houstoni Metodisti Uurimisinstituudi teadlased kasutasid pankreasevähi raviks implanteeritavat nanoseadet, mille nad leiutasid immunoterapeutilise aine manustamiseks mikroannustes pika aja jooksul. Hiirtega tehtud katsetes suutsid nad kasvaja suurust vähendada neli korda väiksema annusega kui praeguses immunoteraapias kasutatakse.

Pankrease duktaalset adenokartsinoomi diagnoositakse sageli kaugelearenenud staadiumis. Tegelikult on umbes 85 protsendil patsientidest juba diagnoosi saamise hetkel metastaatiline haigus. Tegemist on agressiivse kõhunäärmevähiga, mille 5-aastane elulemus on alla 7 protsendi ja keskmine elulemus kõigest 4–6 kuud. Vähem kui 20 protsendi patsientide puhul tuleb kõne alla katse kasvajat lõikusega eemaldada.

Seade ise on tehtud terasest, on riisitera suurune ja sisaldab imeväikse läbimõõduga kanaleid, kus on CD40 monoklonaalsed antikehad, mis ongi ravimiks.

Ka siis, kui ravimit süstiti otse ühte nahaalusesse metastaasi, suutis see immuunsüsteemi niipalju aktiveerida, et viimane hakkas kahandama ka kaugemalasuvaid vähikoldeid. Samas on ravimi suurte dooside süstimine kasvajasse ja andmine näiteks vere kaudu, et see kõikide metastaasideni jõuaks, seotud raskete kõrvaltoimetega ja ka eluaegsete kahjustuste ohuga. On patsiente, kellele on erinevatesse vähikolletesse tehtud 80 süsti kahe kuu jooksul ning on ütlematagi selge, et lisaks suurele kulule ja suurele hulgale kõrvaltoimetele ning infektsiooniohule tähendab see patsiendile ka ränka katsumust.

«Meie eesmärk on muuta vähi raviviisi. Näeme seda seadet elujõulise lähenemisviisina pankrease kasvajasse tungimiseks minimaalselt invasiivsel ja samas tõhusal viisil, mis võimaldab sihipärasemat ravi, kasutades vähem ravimeid,» selgitas uuringu kaasautor Alessandro Grattoni.

Ka teised meditsiinitehnoloogia ettevõtted pakuvad vähiravi jaoks kasvajate sisse siirdatavaid ravimeid eritavaid implantaate, kuid need on mõeldud lühemaks kasutamiseks. Uus seade on ette nähtud ravimi pikaajaliseks kontrollitud ja püsivaks vabanemiseks, et vältida korduvat süsteemset ravi, mis põhjustab sageli ebasoodsaid kõrvalmõjusid. Keskendudes ravimi kohaletoimetamisele otse kasvajasse, on keha kaitstud toksiliste ravimitega kokkupuutumise eest, mis tähendab väiksemat hulka kõrvaltoimeid.

Laborikatsetes on kasvajatesse süstitud CD40 monoklonaalsed antikehad näidanud head ravivõimet ja väheseid kõrvaltoimeid põievähi, melanoomi ja käärsoolevähi korral.