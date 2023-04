Lihtne investeering aitab hoiduda südamehaigustest ja toota õnnetunnet

«Enda tervisesse investeerimine on suure tõenäosusega üks targemaid otsuseid ja sinna on võimalik investeerida iga päev läbi liikumise: hommikul, lõunal või õhtul; üksi, sõbraga, perega, kolleegiga,» ütleb Kull. Väikeste panustega terviseinvestor peaks alustama 30 minutist aktiivsest liikumisest päevas. Suuremad investeeringud tähendavad samuti suuremat tervisekasu ehk suurema intensiivsusega alad nagu näiteks jooksmine. «Oluline aga on, et loeb iga samm, mis päeva jooksul tehtud ning ka püsti tõusmine on juba investeering,» lisab Kull. «Liikumine ei ole meile kohustus, vaid suurepärane võimalus.»

Kusjuures võidab mitte ainult inimene ise, vaid ka tema lähedased ja ühiskond. Uuringutega on tõestatud, et füüsiliselt aktiivsel inimesel on parem tervis ja ta on õnnelikum. Samuti on kinnitust leidnud, et liikuvad inimesed tunnevad enam rõõmu oma lähedastest ja viimaks võidab ka riik, kuivõrd tervishoiukulud moodustavad märkimisväärse osa meie riigi eelarvest.

Näiteks Soomes hiljuti läbiviidud uuring näitas, et vähese liikumise ja istuva eluviisi kulu riigile on ligi kolm miljardit eurot. Kui liikumissoovituste täitjate osakaal Soomes tõuseks 23%-lt 50 %-le, annaks see aastase kokkuhoiu miljard eurot.

Istumist saab vähendada seisulauaga. Foto: Kristjan Teedema

«Liikumispausid ja- koosolekud või kasvõi väikesed sirutused istumisaja peatamiseks peavad saama meie töökultuuri osaks,» annab Kull soovituse.