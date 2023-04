Levinud häired panustavad hingelduse püsimisse

Uurijad leidsid, et unehäiretega inimestel oli ka suurema tõenäosusega ärevus ja lihasnõrkus, mis on tavalised Covid-19 järgse seisundi sümptomid.

Uuringu autorid nendivad, et hingelduse põhjuste mõistmine on keeruline, kuna see võib tuleneda seisunditest, mis mõjutavad hingamisteid, neuroloogilisi ja kardiovaskulaarseid süsteeme ning vaimset tervist. Nad oletavad aga, et unehäirete ja ärevusega tegelemine ning patsientide lihasjõu suurendamine võib leevendada ka koroonale järgnenud hingeldust.