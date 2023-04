Nendest toiduainetest peaks loobuma või tarbimist piirama

Karjagina sõnul on oluline meeles pidada, et muutused ei tule üleöö, mistõttu tuleb varuda kannatlikkust ning olla järjepidev. «Kõik on alguses harjumatu, maitsed on teistmoodi ja võib-olla ei paku toit enam samasugust elamust nagu varem. Seega tee edusamme sammhaaval, mõtle enda jaoks plaan või kalender ja märgi sinna nii oma teekonna algus kui ka hetk, mil hakkad positiivseid muutusi märkama,» soovitas ta.