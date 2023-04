Kosutava une tagamiseks tuleb sellest armastatud asjast loobuda

«Normaalne on see, et lased oma kehal naturaalselt toimida, ilma et vastu võitled. Ei hoia end kaua üleval, sest pead tööd tegema, ei vaata Netflixi enne magamaminekut ega istu hommikuni peol,» arutleb Laus.

Kuidas uni tuleb

Õhtuti ekraanidest hoidumine

Oleks hea, kui magamistoas ei oleks televiisoreid, ekraane ega esemeid, mis aju üle stimuleerivad. «Magamistuba peab olema koht, kuhu astudes saab keha aru, et see paik on magamiseks ja maharahunemiseks. Kui magamistoas on telekas, anname sellega kehale signaali, et see on koht, kus tõmbame end käima. Uni on ülioluline. Toit, liikumine ja uni on kvaliteetse elu alustalad, milles ei tohi järeleandmisi teha.»