10 asja, mis nõrgestavad südame-veresoonkonda

Tujutsemine ja stress. Kui oled sageli stressis, masenduses või teiste vastu vaenulik, võib ka see lõpuks hakata häirima su südame tervist. Need, kes koguvad negatiivseid emotsioone endasse ning elavad pideva stressi all, on eriti ohustatud. Mõistlik on õppida oma emotsioone valdama, asjadel minna laskma ning vajadusel kellegagi rääkida, et edaspidi hakkaks kergem.

Üksindus. Paljud soovivad vahel üksinda olla, kuna on päevi, mil iga inimene on ärritav ning tekib tunne, et oleksin parem täiesti omaette. Kõik on hästi, kuni see ei muutu harjumuseks. Uuringud näitavad, et kauem ning tervislikumat elu elavad inimesed, kel on head suhted pere, sõprade ja sugulastega ehk neil on kindel tagala. Seega üksindus on vahepeal hea, aga maailmast lahtiütlemine võib su vaimse ja füüsilise tervise juba mõnevõrra ohtu panna.