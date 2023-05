Tervisekassa leevendab EMO-de koormust

Dr Vassili Novak ei oska veel hinnata täiendava valveringi rahastamise mõju, kuid usub, et see muudatus on kindlasti abiks. «Regionaalhaigla valveringi sai täiendatud sisehaiguste arstiga, kuna just sellel alal on meie EMO-s kõige rohkem patsiente, kelle raviks vajatakse sisearsti konsultatsiooni ja kaasamist,» kommenteeris dr Novak.