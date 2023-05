Kardioloog annab nõu: kuidas seljatada vaikne tapja

«Kui süstoolne rõhk on üle 140, tõuseb kõikide südame-veresoonkonna haiguste risk oluliselt, ja kui see on üle 160, siis läheb raketina taevasse,» nendib Viigimaa. Süstoolne rõhk peaks jääma vahemikku 120-130, ehkki arvestada tuleb ka vanusega. Vahemikus 130-140 on tegu kõrgenenud normaalse vererõhuga. See on juba hüpertensiooni eelne staadium.

«Häda ongi selles, et tihtilugu ei tekita kõrge vererõhk mingisuguseid kaebusi, kuni see jõuab lõpuks 160 juurde. Siis võivad tekkida tasakaaluhäired, surumistunne peas, kohinad kõrvades – nagu veduri suhin südamelöögi taktis,» kirjeldab Viigimaa. Kui vererõhk on üle 140, peaks mõtlema, kas otstarbekas on ravi alustamine. See sõltub arsti sõnul väga palju teistest riskiteguritest, nagu kõrge kolesterool, veresuhkru tase, ülekaalulisus, samuti vanus. «Kogu maailmas on see probleem, et liiga hilja hakatakse vererõhku ravima,» nendib Viigimaa.

Infarkti- ja insuldiriski kõnekas langus

Ravimite valik on külluslik ja seetõttu leiab arsti sõnul kindlasti sobiva ravimkombinatsiooni, mis on edu võtmeks. Euroopa ja Ameerika ravijuhistest lähtuvalt alustatakse tavaliselt ravi kahe erineva preparaadiga väikestes doosides, mistõttu on ka kõrvaltoimete esinemise tõenäosus väga madal. Samuti aitavad mitu kaasatud mehhanismi vererõhku tõhusamalt langetada. «Vererõhk on ette nähtud selleks, et süda, neerud, aju oleksid verega hästi varustatud – kui mõjutame seda ainult ühes suunas, jääb ravi tõhusus piiratuks. Mitme erineva ravimi kasutamisel saame tunduvalt paremad ravitulemused,» kinnitab kardioloog.