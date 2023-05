Mõnus tegevus vähendab oluliselt maksavähi tekkimise riski

Ajakirjas Journal of Clinical Oncology avaldatud uuringus analüüsiti enam kui 750 000 täiskasvanu andmeid Ameerika Ühendriikidest, Euroopast ja Austraaliast ning leiti, et füüsilise aktiivsuse kõrgem tase oli seotud seitsme vähitüübi madalama tekkeriskiga. Need olid käärsoole-, rinna-, neeru- ja maksavähk, müeloom ehk luuüdikasvaja, mitte-Hodgkini lümfoom ja emakakaelavähk.