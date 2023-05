See muudab mõne inimese sääsemagnetiks

Kuigi Eestist on leitud 34 pistesääseliiki, moodustavad vaid ühe liigi, metsasääse Aedes communis isendid pea kolmandiku meid sööma tulevatest sääskedest.

Emassääse eest on võimatu peitu pugeda – ta jahib inimese ihuliikmeid armutu visadusega, lennates väljahingatava süsihappegaasi radadel, järgnedes samuti kehasoojusele- ja lõhnale. Mõned meist on aga erilised «sääsemagnetid», kelle ihu peab taluma ebaõiglaselt palju torkeid. Mis küll on osa inimestest sääskedele nii ligitõmbavaks muudab?