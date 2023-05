Maksa ja vähkide kohta tehti suur avastus

Meeskond täheldas ka, et ümberprogrammeeritud maksades on kõrge põletikutase, mida iseloomustab kasvaja nekroosifaktor-α (TNF-α) kõrgenenud tase. Samuti avastati tsütokroom P450 ensüümide madal tase – need lagundavad potentsiaalselt toksilisi molekule, sealhulgas ravimite omi. Täheldatud tsütokroom P450 taseme langus võib seletada, miks vähipatsiendid taluvad haiguse progresseerumisel sageli keemiaravi ja muid ravimeid halvasti.

Teadlased jälgisid maksa ümberprogrammeerimist EVP-dega, mida vabastavad kauged kasvajad ja mis kannavad rasvhappeid, eriti palmitiinhapet. Kui immuunrakud, mida nimetatakse Kupfferi rakkudeks, puutuvad nendega kokku, käivitab rasvhapete laadung TNF-α tootmise, mis omakorda soodustab rasvmaksa moodustumist.

Kuigi teadlased kasutasid uuringus peamiselt vähktõve loommudeleid, täheldasid nad sarnaseid muutusi äsja diagnoositud kõhunäärmevähiga patsientide maksas, kellel tekkisid hiljem mitte-maksa metastaasid.

Võib nõrgendada ka kasvajavastast immuunsust

«Üks meie silmatorkavamaid tähelepanekuid oli see, et see EVP esile kutsutud rasvmaksa seisund ei esinenud koos maksa metastaasidega, mis viitab sellele, et maksa rasvumise põhjustamine ja maksa ettevalmistamine metastaaside tekkeks kasutab erinevaid strateegiad, mida vähkkasvajad kasutavad maksafunktsiooni manipuleerimiseks,» ütles uuringu peamine autor Gang Wang, järeldoktor Lydeni laboris.

Teadlased kahtlustavad, et rasvmaksa seisund soodustab osaliselt vähi arengut, muutes maksa lipiididel põhinevaks energiaallikaks, mis soodustab vähi kasvu.

«Me näeme maksarakkudes mitte ainult rasva ebanormaalset kogunemist, vaid ka kõrvalekallet lipiidide normaalsest töötlemisest, nii et tekkivad lipiidid on vähi jaoks soodsamad,» ütles kaasautor dr Robert Schwartz.

See ei pruugi olla ainus kasu, mida vähk saab maksa muutustest.

«Samuti on immuunrakkude funktsiooniga seotud olulised molekulid, mille tootmine on nendes rasvmaksades muutunud, mis viitab sellele, et see seisund võib nõrgendada ka kasvajavastast immuunsust,» ütles vanemautor Haiying Zhang, raku- ja arengubioloogia dotsent.

Teadlased suutsid leevendada kasvajate süsteemseid mõjusid maksale, rakendades selliseid strateegiaid nagu kasvaja-EVP vabanemise blokeerimine, palmitiinhappe pakendamise pärssimine, TNF-α aktiivsuse pärssimine või Kupfferi rakkude eemaldamine.