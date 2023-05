8 klaasi on müüt – kuidas tegelikult hinnata oma päevast veevajadust?

«Vesi on osa igast kehavedelikust ning sel on eluliselt tähtis roll toitainete transportimisel, ebavajalike jääkide eemaldamisel, liigeste «õlitamisel» ja kudede niisutamisel,» rääkis toitumise ja dietoloogia akadeemia esindaja Malina Malkani portaalile Reader's Digest.

Vesi on kehale nõnda oluline, et ilma selleta peame vastu vaid 3-4 päeva. See on ka loogiline, sest vedelikud moodustavad rohkem kui poole inimese kehakaalust, lisas toitumisspetsialist Kris Sollid. Veevajadus on rohkem kui lihtsalt baasvajadus, sest korralik vedeliketasakaal täiustab kehas kõike, alates tunnetusest ja meeleolust kuni energiatasemeni.

Malkani kinnitusel pole olemas täiuslikku kalkulatsiooni, kui palju iga inimene peaks vett jooma. Mõjutegureid on liiga palju – kliima, aktiivsuse aste, toitumine, tervislik seisund jm. Näiteks inimesed, kel on olnud neerukivid, peaksid jooma tublisti vett, et nende järjekordset moodustumist vältida. Ka kõrge kiudainesisaldusega menüü puhul vajab keha rohkem vedelikke, et kogu toit ära töödelda.

Malkani sõnul pole kaheksa klaasi vee joomine päevas raudne reegel, kuid vähemalt see number tuletab inimestele hästi veejoomist meelde. Tegelikkuses pole selle taga teaduslikke tõendeid, et just nii palju tuleb vett kulistada. Ideaalne on, kui juuakse puhast vett, kuid arvesse lähevad ka muud vedelikud (mõistlikus koguses kohv, taimetee jm).