Seni avaldamata statistika: need õnnetused põhjustavad Eestis kõige rohkem surmasid

2021. aastal hukkus vigastuse tõttu 956 inimest, värskete surma põhjuste registri andmetel 2022. aastal 983. Sealjuures on vigastussuremuses väga suured piirkondlikud erinevused ning vigastussurmad 100 000 elaniku kohta on ajas aeglaselt kasvav trend – üha rohkem on tõsiseid vigastusi, mis lõppevad surmaga. Vigastussurmad on surmapõhjusena neljandal kohal, kuid oma olemuselt on kõik vigastused ennetatavad.