UURING ⟩ Vaesus takistab kahel põhjusel aju arengut

«Valgeaine terviklikkus on aju arengus väga oluline,» ütles peamine autor Zhaolong Li Washingtoni ülikoolihaiglast. «Näiteks on valgeaine puudujäägid seotud laste visuaal-ruumilise ja vaimse tervise probleemidega. Kui suudame tabada, kuidas sotsiaalmajanduslik seisund mõjutab valgeainet arengu varases staadiumis, on lootus, et ühel päeval saame kasutada neid leide ennetuses.»