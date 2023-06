Beebitoitu lekib pakenditest miljoneid mikroplasti osakesi

Plast laguneb pisikesteks osakesteks, mis saastavad keskkonda. Mikroplasti on leitud taimedes ning loomade ja inimeste kehades. Teadlaste tähelepanu köitis, et paljud imikutoidud on pakendatud väikestesse plastkottidesse, mida saab mugavalt mikrolaineahjus soojendada. Mõnda turustatakse isegi orgaanilisena, mis tähendab, et need on tervislikumad kui teised toidud. Uuriti, mis juhtub plastikuga, kui seda mikrolaineahjus kuumutada. Teadlased ostsid mikrolaineahjus kasutatavaid imikutoitu sisaldavaid tooteid ja viisid need laborisse testimiseks, kirjutab Medical Xpress.