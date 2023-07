NEW SCIENTIST ⟩ Vaata, kus on ajus nupp, mis paneb kõrgust kartma

Nüüd on hiirtel tuvastatud kõrgushirmu tekitavad neuronid. See on avastus, mis võib aidata neid inimesi, kes kogevad kõrgustes olles äärmuslikku reaktsiooni.

Arvatakse, et kõrgusehirm, millega sageli kaasneb ärevus ja peapööritus, on sisse ehitatud füsioloogiliseks reaktsiooniks, mis on organismis välja arenenud selleks, et vältida kukkumisest tingitud vigastusi. Kolmel kuni kuuel protsendil inimestest on akrofoobia, mis võib mõjutada nende elukvaliteeti.

Mõistmaks, miks selline reaktsioon tekib, asetasid professor Wei Shang Ida-Hiina Normaalülikoolist koos oma kolleegidega hiired kõrgele avatud platvormile ja märkasid, et nad lähenesid servale ettevaatlikult. Samamoodi oldi ettevaatlikumad tagasi liikudes või ära pöörates. Sellist käitumist on täheldatud ka kõrgusekartusega inimestel.

Ajupildi analüüs näitas, et kõrgustes olles aktiveerusid hiirtel keskajus olevad neuronid, mida nimetatakse periakveduaalseks hallaineks. See piirkond toimib kõrgest endorfiinide tasest, mis tegeleb olukordadele reageerimisega.

Kui teadlased lülitasid periakveduktaalse hallaine neuronid välja, siis uurisid loomad kartmatult platvormi serva, isegi rippusid selle küljes või koguni kukkusid maha.

Teadlased, uurides teisi neuroneid rohkemate katsete läbiviimises selgitavad, et neuronite vaigistamine lateraalses genikulaatses tuumas või nende aktiveerimine ülemises kolliikulis aitas hiirtel kõrgusehirmu maha suruda.