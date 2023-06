Pulsi jälgimine aitab vältida ületreenimist ja tõsiseid terviserikkeid

Benu Elva Tervisekeskuse apteegi proviisori Marget Raukase sõnul on pulss üks südametegevuse parameeter, mida on vaja jälgida füüsilise aktiivsuse ja sellest taastumise ajal. See on aga ka üldise tervise näitaja. «Pulssi saab kontrollida randmelt või kaela unearterilt ning treeningu ajal pulsikella abil. Randmelt pulsi leidmine võib olla raskendatud mõningate haiguste ja ravimite tarvitamisel ning sel juhul on abiks erinevad nutilahendused ja elektroonilised monitorid, mis aitavad täpsemalt jälgida südame löögisagedust,» selgitab Raukas.