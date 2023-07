Aastaks 2050 kannatab suurem osa elanikkonnast selle haiguse all

Teadlased prognoosivad, et aastaks 2050 on üle maailma tõusnud diabeedihaigete arv 1,3 miljardi inimeseni. See on kaks korda suurem praegusest diabeedihaigete arvust ja tähendaks lähenevat epideemiat, mille tõttu suureneksid ühiskondlikud ja tervishoiukulud, sest krooniline seisund põhjustab ka südameprobleeme, neerupuudulikkust ja terve hulk muid probleeme.

Diabeet tekib siis, kui kõhunääre ei suuda toota piisavalt insuliini või ei saa insuliini efektiivselt kasutada veresuhkru reguleerimiseks ning võib põhjustada probleemide kogumiku, mis võib kahjustada olulisi kehaorganeid, nagu näiteks neerud ja süda.

The Lancetis avaldatud uuringus jagavad teadlased, et diabeedihaigete arvu suurenemise peamiseks põhjuseks on ülekaalulisus. Hinnanguliselt on praegu maailmas kokku umbes 529 miljonit diabeedihaiget, nii haiguse esimese kui ka teise tüübiga, mis moodustab 6,1% maailma rahvastikust.

Konkreetsemalt tähendab prognoositav ülemaailmne diabeedi leviku suurenemine suurt koormust paljudele tervishoiusüsteemidele. Ajakirjas Diabetes Care avaldatud uuringus arvutati diabeedi majanduslikuks kuluks 2015. aastal üle maailma 1,3 triljonit dollarit ning halvimal juhul võib see tõusta koguni 2,5 triljoni dollarini 2030. aastaks.