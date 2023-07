Teadlased avastasid mutatsioonid, mis soodustavad haruldast neeruvähi sündroomi

Kuid vähi varajane diagnoosimine pole ainus probleem, ütles dr Brian Shuch, kes on uuringu autor. On märkimisväärne hulk tundmatu tähtsusega geneetilisi variante kandvad patsiente, kes ei pruugi läbida regulaarselt neeruvähi sõeluuringut, hoolimata kahtlusest, et nende kandev variant võib viia vähidiagnoosini. Kuigi on teada, et muutused spetsiifilises geenis, mida nimetatakse fumaraathüdrataasiks, võivad põhjustada HLRCC-d, ei ole veel paljusid variante iseloomustatud haigust põhjustavate või patogeensetena, mis on seotud suurema vähiriskiga.

«On palju patsiente, kellel on see seisund ja kelle perekonnas on sageli esinenud neeruvähki,» ütles Shuch. «Kuid nad ei saa tegelikult midagi teha, sest me ei tea, kas nende pakutaval variandil on mingit tähtsust. Põhimõtteliselt kästakse neil lihtsalt ühendust hoida.»

Nende variantide paremaks mõistmiseks ja uurimiseks, millised neist võivad olla vähktõve tekkele rohkem altid, uurisid teadlased fumaraadi hüdrataasi geeni 74 variandi aktiivsust, mida varem peeti tundmatu tähtsusega, kuid mille ensümaatilised andmed võisid need ümber klassifitseerida. See geen töötab põhilises metaboolses rajas, mida nimetatakse Krebsi tsükliks, ja sündroom tekib siis, kui patsiendid pärivad ühe geeni halva koopia. Sarnaselt teiste vähisündroomidega on rakud eelsoodumus vähktõve tekkeks, kui allesjäänud terve koopia on kahjustatud, mis viib lõpuks neeruvähi tekkeni.