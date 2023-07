31-aastasel emal pidi südamesiirdamiseks välja vahetama ka selle organi

Doominoefekt

Protseduuri HALT, mil südame siiratakse pärast maksa, ei olnud proovitud kellegi peal, kes ei vajanud mõlemat organit. Lin pakkus protseduuri kolleegidele välja, lisades akronüümile veel ühe tähe – «D», mis tähendab «doomino». Seda seetõttu, et ta soovitas siirata Rodrigueze terve maks teisele patsiendile, kes seda vajas. Protseduur pani Lini meeskonnaliikmed kulme kergitama.

«Oldi mures, et tegemist on keerulise raviga, mida ei ole tõendatud,» ütles juhtumi kallal töötanud kardiokirurg Jay Pal. «Kuid polnud muid ideid ega tehnikaid, mis võimaldaksid sellel noorel emal ECMO-st vabaneda ja haiglast lahkuda. Dr Lini vankumatu usk, et HALT-D õnnestub, veenis meid.»

Pärast 17-tunnist edukat operatsiooni, mille käigus Rodgriguez sai uue südame ja maksa ning tema enda maks eemaldati ja siirati teisele patsiendile, algas tulemuste ootamine.

Saab kergemalt hingata

«Me vaatasime (Rodriguezi) antikehi peaaegu iga päev,» ütles Lin. «Alles 65 päeva pärast siirdamist kadusid doonororganite vastased antikehad täielikult. Siis tundsin, et saan lõpuks kergemini hingata. See tähendas tingimusteta edu.»

Kummalisel kombel pole arstid täiesti kindlad, miks protseduur toimis või miks see on varem toiminud, kuid üks meeskonnaliige ütleb, et mõistatuse lahtiharutamine võib olla tulevaste edukate ravijuhtude võti.

«Ma arvan, et me ei mõista siirdamise immunoloogiat täielikult,» ütles südamepuudulikkuse spetsialist Daniel Fishbein. «Me võime sellistelt patsientidelt palju õppida. Peame mõistma maagiat, et saaksime kunagi loodetavasti korrata seda elundi asemel ravimitega.»