Puugi süljest avastati aine, mis võib ravida mitmeid haigusi

Puugi sülg ja selles sisalduvad erinevad evasiinid – põletikuvastased valgud – on olnud teadlaste huviorbiidis juba aastaid. 2017. aastal leidsid Oxfordi ülikooli teadlased, et evasiin P991_AMBCA vähendas südamelihasepõletikku. 2020. aastal sünteesisid Sydney ülikooli teadlased edukalt evasiine. 2022. aastal tegi Austraalia Monashi ülikooli meeskond kindlaks evasiinide põletikuvastase toime struktuurse aluse.

Nüüd on Monashi ülikooli teadlased astunud oma uurimistööd edasi arendama. Nad tuvastasid süljevalgu uue klassi ja kasutasid seda laiaulatusliku põletikuvastase toime saamiseks.

Kui putukas hammustab, siis tavaliselt vabastab kude kemokiine, mis on signaalvalkude suur perekond, mis värbab valgeid vereliblesid, et tekitada põletikulist reaktsiooni. Kuid puugid on ainulaadsed. Nende sülg sisaldab kokteili evasiinidest, mis tõkestavad peremeesorganismis kemokiine, vähendades seeläbi põletikku hammustuskohas, võimaldades puugil peremeesorganismist märkamatult toituda.

«Selgub, et puugid on loomulikult välja arendanud võime blokeerida kemokiinist tingitud põletikku, mis võimaldab neil elada oma peremeesorganismis pikka aega, ilma et peremees oleks neist teadlik,» ütles Ram Bhusal, uuringu peamistest autoritest.

Kemokiinidel on neli perekonda, kuid kaks peamist on CC ja CXC. Evasiinidel esineb kaks erineva struktuuriga klassi, A ja B, mis võtavad sihikule spetsiifilised kemokiinid. A-klassi evasiinid on suunatud CC kemokiinidele, samas kui klass B on suunatud CXC-le. Mõlemal klassil on põletikuvastane toime. A-klassi evasiinid jagunevad alamklassideks A1 ja A2, mida toodavad erinevat tüüpi puugid.