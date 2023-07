Kohv võib takistada raske haiguse teket

Espressos on kontsentreeritud kofeiiniannus, mida tarbitakse puhtal kujul või näiteks latte joogis. See võib pakkuda tarbimiselamusest enamat. Journal of Agricultural and Food Chemistry uues numbris avaldatud uuringus pärssisid espressoühendid laborikatsetes tau-valgu kogunemist, mis arvatakse olevat seotud Alzheimeri tõve tekkega.