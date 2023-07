Avastati kehakaalu mõjutav üllatav tegur

Teadlased avastasid ka, et POMC geeni vormindamine toimub väga varakult embrüonaalses arengus, nagu selgus, kui võrreldi metüleerimismustreid üle 15 paari identsete ja mitteidentsete kaksikute hulgas. POMC geeni epigeneetiline märgistamine kujuneb välja pärast munaraku ja seemneraku ühinemist, enne kui viljastatud munarakk jaguneb kaheks kaksikembrüoks. See tähendab, et väga varajane raseduse staadium on oluline.

Mis mõjutab vormindamist?

Kuid mis mõjutab, kui palju metüülimist küllastusgeen läbib ja seega ka ülekaalulisuse riski? Varasemad uuringud on viidanud, et teatud toitained, mis varustavad keha metüülrühmadega, võivad mõjutada epigeneetilisi protsesse. Nende toitainete hulka kuuluvad beetaiin, metioniin ja foolhape, mida tavaliselt omastatakse toiduga.

«Me oleme täheldanud, et DNA vormindamise süsteem on üldiselt väga stabiilne ja rakud kompenseerivad väiksemaid kõikumisi toitainete kättesaadavuses. Teisest küljest on viiteid sellele, et selle vormindamise muutlikkus kujuneb välja juhuslikult. See tähendab, et veel ei ole võimalik väliselt mõjutada seda, kas inimesel esineb POMC piirkonnas rohkem või vähem metüülimist.»