Raskemetallist pakatav alternatiivravi põhjustas Kanada naisele tõsise mürgistuse

Uuringud ei suutnud esialgu tuvastada tema sümptomite põhjust. Nädalapäevad hiljem toimunud kontrollvisiidil teatas naine, et on võtnud ajurveeda «ravimeid» iga päev rohkem kui aasta vältel, et ravida viljatust. Tema vere pliisisaldus oli kõrge, 55 µg/dl, kuid normaaltase on alla 2 µg/dl. Patsient lõpetas ajurveeda kuuri ja alustas organismist raskemetalle väljutavat ravi. Vere pliisisaldus langes ja sümptomid taandusid.

Pärast pliimürgistuse diagnoosimist võttis meditsiinimeeskond ühendust Ontario rahvatervise ametiga, mille eestvedamisel testiti 17 erinevat patsiendi esitatud tabletiproovi. Testid näitasid, et enamikus tablettides on kõrge pliisisaldus. Ajurveeda kliiniku uurimise tulemusel konfiskeeriti sadu tablette, kuna nende koostis ei vastanud looduslike tervisetoodete määrustele. Kanada tervshoiuametid hoiatasid avalikult, et konkreetse ettevõtte tooted on tervisele ohtlikud.

«Arvestades, et pliimürgistus on haruldane ja selle ilmingud on mittespetsiifilised, käivad patsiendid sageli enne diagnoosi saamist paljude tervishoiuteenuse osutajate juures,» nendib dr Julian Gitelman Toronto ülikooli Dalla Lana rahvatervise koolist.

Ajakirjas CMAJ avaldatud juhtumianalüüsi autorid rõhutavad suhtlemise ja koostöö olulisust arstide ja rahva vahel, et vähendada tarbekaupades sisalduva plii põhjustatavaid terviseriske. Hiljutises pliimürgistuse juhtumite süstemaatilises ülevaates ilmnes, et taimsed ravimid on pliimürgistuste levinud põhjus, kirjutavad juhtumianalüüsi autorid. India traditsioonilises meditsiinis lisatakse raskmetalle mõnikord tahtlikult, kuna seal usutakse nende raviomadustesse.