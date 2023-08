7 üllatavat terviseprobleemi, mille põhjustab vale magamisasend

Kui mõni kehaosa või lihas on öösel pideva pinge all, võib see hommikuks tulemuseks anda tüütu valu. Tuikavad kohad saavad järjepanu valesti magades üha rohkem kurnatud, eriti kui puuduvad korralik madrats ja padi, vahendab Bustle.

Ükski magamisasend ei ole ilmtingimata vale, aga kui põõnad vääralt, võivad juhtuda järgnevad asjad.

Tuimus või surin jäsemetes

Kui ärgates on käsi või jalg tuim või surinaid täis, magasid tõenäoliselt valesti. Probleem peitub ilmselt kaelas, kus närvid on saanud kokku surutud või ärritatud, kuna põõnasid kõhuli või külje peal. Kui sulle meeldib magada külili, võiksid kasutada toestavat patja, nii et kaelanärve ei suruta magades kokku.

Küünarnuki või randmenärvid on ärritunud

Tuimus ja surinad võivad olla tingitud ka jäseme valest asendist, mis seab randme või küünarnuki ning sealsed närvid liiga kauaks suure surve alla. Kui sellest saab igahommikune probleem, on võimalik randmed toestada spetsiaalsete liigesvõrudega, mis ei lase neil painduda.

Alaseljavalu naistel

Kel on laiem vaagen, võib kogeda külili heites läbi selgroo alaosa jooksvat tulist valu. Kui asetad rulli keeratud käterätiku puusakondist veidi ülespoole, kus nõgusam koht, toestad selgroogu ja peaksid saama probleemideta külili magada.

Keel blokeerib hingamisteed