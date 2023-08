VAATA OTSE ⟩ Arvamusfestivalil otsitakse lahendusi Eesti tervishoiu parandamiseks

Tervise tulevikuala kava 11. augustil:

Tänases viimases ülekandes arutletakse, kuidas motiveerida, meelitada, utsitada, nügida või lausa sundida spetsialiste omavahel koostööd tegema, et suurendada meditsiinisüsteemi sisemist seotust ja teha patsiendi elu kergemaks. Inimeste heaolu on tervisega otseselt seotud ja tervishoiusüsteemis töötajad peavad seda toetama.

Ühes vanas mõistuloos püüavad pimedad inimesed kirjeldada elevanti. Üks katsub saba, teine lonti, kolmas kõrvu, aga koos ei suudeta kokku leppida, milline terve elevant välja näeb, sest igaüks kirjeldab loomast ainult ühte väikest osa. Sisemine killustatus iseloomustab paljusid valdkondi ja paraku on selleks ka tervishoid, mille üks käsi ei tea tihti, mida teine teeb ja vastupidi. Sellel on palju põhjuseid, alustades erinevatest rahastusmudelitest, ühendamata IT-süsteemidest, omavahelisest konkurentsist kuni regionaalse hajaliolekuni. Aga tervishoiu tervikpildi puudumise juured ulatuvad sageli juba meditsiinihariduseni ja killustatusel on ka tagajärjed.