Teadlased tuvastasid levinud teguri, mis tõstab oluliselt südamehaiguste tekke ohtu

Meestel, kellel on kõrgenenud veresuhkur, aga veel mitte päris diabeet, on 30 protsenti suurem risk südame-veresoonkonnahaiguste tekkeks. Naistel, kellel on kõrgenenud veresuhkur, aga mida ei saa lugeda diabeediks, on 30–50 protsenti suurem risk südame-veresoonkonna haiguste tekkeks.