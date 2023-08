Teadlane uuest avastusest: Covid-19 on mitme elundi häire

Alates SARS-CoV-2 põhjustatud Covid-19 pandeemia algusest on teadlased püüdnud kindlaks teha, miks see tekitab võrreldes enamiku koroonaviirustega pikaajalisi terviseprobleeme. Nüüd on Philadelphia lastehaigla meeskonna ja Covid-19 rahvusvahelise uurimisrühma (COV-IRT) teadlaste konsortsium leidnud, et viirus võib rakkude energiatootjate mitokondrite geene negatiivselt mõjutada, põhjustades häiritust paljudes organites, vahendab Medical Xpress.