Levinud salakaval terviseprobleem ei anna endast enamasti märku

«Tihtipeale inimene ise ei taju kõrget vererõhku, kuid kõrge näit seab ohtu ja paneb suure koormuse alla nii südame kui ka veresooned ning pikemas perspektiivis võivad kahjustada saada aju, neerud ja süda,» räägib Ooberg. Ta toonitab, et seetõttu on regulaarne vererõhu kontrollimine väga oluline, kuna see on esmane meede infarkti ja insuldi ennetamiseks.

Millist aparaati valida?

Koduseks vererõhu mõõtmiseks on apteekri sõnul mitmeid variante: nii randmelt vererõhu mõõtmiseks, mida on mugav kotis kaasas kanda, aga on ka mitmeid automaatseid ja poolautomaatsed aparaate. «Automaatsed aparaadid on laialt kasutatavad. Need teeb mugavaks see, et mõõtmistulemuse saamiseks on vaja vajutada vaid ühte nuppu,» räägib Oolberg. Õlavarrelt vererõhunäidu määramiseks on tema sõnul oluline, et mansett, mis läheb ümber käsivarre oleks õige suurusega. Soovi korral saab apteegis näha, kuidas konkreetse aparaadiga vererõhu mõõtmine toimub. Samuti selgitab apteeker, mida aparaadil kuvatud numbrid tähendavad.