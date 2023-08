AVASTUS ⟩ Üllatav pahalane aitab organismil tappa koroonaviirust

«See töö tulenes tähelepanekust, et teatud maailma piirkondade elanikel ei läinud pandeemia algusaegadel nii halvasti, kui arvata võiks,» ütleb Malaghani instituudi järeldoktor Kerry Hilligan, kes tegi koostööd kolleegidega USA riiklikest terviseinstituutidest. Uuring avaldati mainekas ajakirjas Science Immunology.

«Riigid kogu Aafrikas ja Aasias teatasid vähem rasketest nakkusjuhtudest, millele viitavad haiglaravi vajadus või surmajuhtumid – palju vähem kui ülejäänud maailmas. See oli nii isegi siis, kui võtta arvesse mõningaid segavaid tegureid andmetes ja madalamat teatamismäära,» nendib Hilligan.

«Huvitav on see, et need piirkonnad on tugevas korrelatsioonis ehk kattuvad piirkondadega, kus ümarussidega nakatumine on endeemiline. Arvame, et võib-olla põhjustab see endeemiline ussidega nakatumine kogu populatsiooni hõlmavat «sekkumist» raskema SARS-CoV-2 viirusinfektsiooni vastu.»

Korraga üks nakkus

Infektsiooni interferents on termin, millega kirjeldatakse tähelepanekut, et mõnel juhul ei haigestu inimesed korraga rohkem kui ühe nakkusallikaga. Esimest korda kirjeldati seda viiruste puhul 1960. aastatel, mil täheldati, et ühe viirusega nakatumine võib anda väikse ajapikenduse, enne kui inimene haigestub uue patogeeni tõttu.

Hiljuti ilmnes Hilligani sõnul selline mõju ka Covidi pandeemia ajal, mil SARS-CoV-2 infektsioonist taastuvatel inimestel näis olevat mõnenädalane suhteline immuunsus teiste hingamisteede viiruste (RSV, gripp) suhtes. Selle nähtuse põhjusi pole veel täielikult mõistetud.