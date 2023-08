Paljutõotav vähivastane aine avastati ootamatust kohast

Lagritsajuur on kaunvili, mida on iidsetest aegadest kasutatud mitmesuguste haiguste puhul, kuigi selle kasutamise eeliste kohta tervist tugevdava vahendina on vähe teaduslikke tõendeid. Lagritsajuureühend glütsürritsiin on umbes 50 korda magusam kui roosuhkur ja see leidis lagritsatena tee kommiletile.